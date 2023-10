Genk bijt tanden stuk op stug Ferencvaros, met drie op kop na moeilijke Europese avond zonder doelpunten

Omri Gandelman eert Israël en zijn slachtoffers met eerste goal voor Gent: “Elke seconde denk ik eraan”

VIDEO. Van Gandelman tot Vanaken: bekijk hier alle doelpunten van de Belgische ploegen in de Europa en Conference League

Wat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plek

Genk et Ferencvaros se neutralisent, trois équipes se partagent la 1e place du groupePas de vainqueur entre le Racing Genk et les Hongrois de Ferencvaros. Les deux équipes se sont quittées sur un partage nul... Lire la suite ⮕

Préparation peu idéale pour Ferencvaros qui est arrivé à Genk avec beaucoup de retardFerencvaros affronte Genk à la Cegeka Arena jeudi (21h) à l'occasion de la troisième journée du groupe F de la Conference League. Cependant, le leader de la première division hongroise a vécu une préparation perturbée mercredi après s'être rendu en Belgique avec de nombreuses heures de retard. Lire la suite ⮕

