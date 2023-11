Gemeentebestuur verkoopt auto’s

Op het terrein van het Gemeentelijk Technisch Centrum kan je op vrijdag 3 november enkele voertuigen bezichtigen die het gemeentebestuur van de hand wil doen. Het gaat om personenwagens van de merken Mercedes (km 43.455) en Volvo (wrak) en een lichte vrachtwagen van het merk Fiat (km 138.035).

Speciaal voor Halloween werd het intergemeentelijke zwembad DOK~3 in Aartselaar volledig omgetoverd tot één grote griezelruimte. Tot groot plezier van de bijna 200 aanwezige zwemmers. In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …

Zes gemeentebesturen die eerder naar de rechtbank stapten omdat ze niet akkoord gingen met de berekening van hun brandweerbijdrage door de federale overheid, krijgen nu gelijk bij het Hof van …OVERZICHT. Alle doelpuntenmakers van afgelopen weekend in het Antwerpse voetbal headtopics.com

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseBelangrijke werken aan sportcentrum starten deze week: “Afbraak zwembad is eerste stap voor aanleg nieuwe parking”

STANDPUNT. Waarom geen soldaten in Antwerpen? Ze geven Joodse gemeenschap zeker gevoel én schrikken terroristen afKamiano houdt herdenking in Carolus Borromeus voor overleden dak- en thuislozen

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteelWat is er griezeliger dan een wandeling in een park op de avond van Halloween. Spoken, vampiers, zombies, klopgeesten en andere vreemde wezen komen dan plots tot leven. Het park wordt een spookhuis. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

‘Het feestje begint alsof het al drie uur bezig is’Waar dans je zo vrij als in je woonkamer? Bij Open Dansvloer. Elke maand komen alle generaties er samen in Leuven om een uur te dansen. ‘Alles kan en mag. Dat voelt heel bevrijdend.’ Lire la suite ⮕

Artificiële intelligentie: ‘In het slechtste geval kan het tot onze ondergang leiden’Artificiële intelligentie kan ons helpen om de complexe problemen van onze tijd op te lossen, zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert. ‘Maar er moet meer aandacht zijn voor de catastrofes die AI kan veroorzaken.’ Lire la suite ⮕

Is kombucha echt zo gezond als het wordt voorgesteld? “Het heeft zeker wat interessants te bieden”Elke week leggen we een gezondheidsclaim onder de loep. Werkt dat eigenlijk wel? Deze week: het hippe drankje kombucha, dat de darmklachten zou verminderen én goed zou zijn voor je immuunsysteem. Lire la suite ⮕