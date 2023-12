Gemeente bouwt skatepark in Beekpark

De gemeente gaat een skatepark bouwen in het Beekpark. De plannen werden besproken met de Nijlense skaters zelf en de omwonenden. Als alles gaat zoals verwacht zal het deze zomer gebouwd worden. Mogelijk komt er zelfs een plek met ruimte voor een op en top Nijlense ‘nationale’ sport.Nu is er al een petanquebaan en een pannaveldje voor basket en mini-voetbal. Daarnaast zal het gloednieuwe skatepark komen.

“We hebben de locatie van het skatepark ingetekend op basis van een masterplan over het Beekpark. Daarin staan mogelijke toekomstige ontwikkelingen uitgetekend, zodat we daar nu al rekening mee konden houden bij het bepalen van de locatie”, zegt schepen van Jeugd Tom Covens (CD&V), die overigens als oud-skater zes jaar geleden zijn politieke carrière aankondigde op een skateboard. “Er is voorafgaand overleg geweest met de skaters. Zij kwamen met het idee om het skatepark in de vorm van een diamant te bouwen. Dat gaan we laten bekijken door de ontwerpe





