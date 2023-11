Gegijzelde Israëli’s zijn voor Netanyahu een crisis in de crisis

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Factcheck: nee, Israëlische kranten schreven niet dat Israël volgens Benjamin Netanyahu 'geld moet overmaken aan Hamas''Netanyahu in 2019: Israël moet 'steun verlenen aan Hamas en geld overmaken aan Hamas''. Dat is de kop boven een artikel op de Nederlandstalige

Netanyahu in speech: 'Staakt-het-vuren is overgave aan Hamas'Er zal geen staakt-het-vuren komen in de oorlog tegen de Palestijnse extremistische organisatie Hamas. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maandag verklaard tijdens een persconferentie.

Baby Kfir is de jongste gegijzelde van Hamas, auteur schrijft aangrijpende brief aan bewaker: "Je schrikt: jeKfir was amper negen maanden toen de Israëlische baby en zijn gezin ontvoerd werden door Hamas. Een gelauwerde Israëlische auteur heeft nu een aangrijpende open brief geschreven aan de bewaker van de jongste gijzelaar.

Israël gaat "derde fase" van militaire operatie in, staakt-het-vuren met Hamas verder weg dan ooit: "Dit is ee"Dit is een tijd voor oorlog." Met die niet mis te verstane boodschap liet de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dinsdag weten dat een staakt-het-vuren in de oorlog tegen Hamas uitgesloten is. Integendeel: Israël ging de "derde fase" in, met hevige gevechten tot gevolg.

VN-toplui beschrijven in Veiligheidsraad "horror" in Gazastrook: "Genadeloze bommencampagne die hele familiesTwee hooggeplaatste officials van de Verenigde Naties hebben maandagavond in de Veiligheidsraad een schrijnend beeld geschetst van de situatie in de Gazastrook. Ze riepen – enkele uren nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat idee had verworpen – dan ook opnieuw op tot een humanitair staakt-het-vuren.