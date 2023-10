Geena Lisa rekent af met narcistische ex én baas in nieuw boek: “Ik wil er andere mensen mee helpen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenMarianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenMarianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

‘Als Inno verdwijnt, heb ik echt een probleem, ik koop zowat al mijn kleren hier’Het laatste Belgische warenhuis staat te koop. Doorgewinterde fans vrezen voor de toekomst van hun vaste waarde. ‘Inno is een stuk geschiedenis: als ze de naam veranderen, hoeft het voor mij niet meer.’ Lire la suite ⮕

Algerijnse voetballer van OGC Nice zeven wedstrijden geschorst wegens “verheerlijken terrorisme”De Franse voetballiga heeft Nice-verdediger Youcef Atal (27) woensdag een effectieve schorsing van zeven wedstrijden opgelegd wegens het “verheerlijken van terrorisme”. Lire la suite ⮕

‘Mijn sterrenbeeld is Maagd, ik ben queer en ik huil veel’: het bijzondere levensverhaal van topcartooniste Mar Maremoto'Ze noemen me Mar. Ik heet Mariana, maar niemand kent me bij die naam. Ik leef in Mexico-Stad, een plek waar ik evengoed haat als liefde voor voel. Ik Lire la suite ⮕

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel”Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval. Lire la suite ⮕

Koop ik dat appartement nu of wacht ik? Dit zijn onze beste tips voor jonge kopersVeel twintigers dromen van een eigen woning, maar is zo’n dure aankoop financieel ook haalbaar? Wacht je niet beter tot de huizenprijzen beginnen te dalen? En welke formule van woonkrediet kies je best? Een handleiding voor jonge kopers, in zeven stappen. Lire la suite ⮕

Sander, eerste acteur in een rolstoel afgestudeerd aan het conservatorium: “Ik wil gezien worden”Met een beloftevol afstudeerproject en “niet al te veel obstakels” is Sander Deckx (29) als eerste acteur in een rolstoel ooit afgestudeerd aan een Vlaamse theateropleiding. Sander behaalde een diploma in de woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Lire la suite ⮕