Geen TGV’s in Frankrijk, selectie met auto’s naar EK veldrijden

Normaal zouden de EK-geselecteerden donderdag verzamelen in Rijsel van waaruit ze met de TGV naar Nantes zouden sporen. Maar als gevolg van storm Ciaran, die verhalen boven Normandië en Bretagne in volle kracht zal woeden, is besloten om het treinverkeer volledig stil te leggen.

De Belgen verzamelen nu in Kortrijk van waaruit ze met wagens naar Pontchateau zullen afreizen. “En omdat alles last minute is gewijzigd, mogen ze voor een keer ook op eigen kracht naar Frankrijk afreizen”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout.

Of het volledige programma kan worden afgewerkt, is ook verre van duidelijk. De storm kent zijn hoogtepunt donderdag maar ook vrijdag zou het in Pontchateau nog flink kunnen waaien. “En dat zou invloed kunnen hebben op het programma”, denkt de bondscoach. “De Mixed Relay op vrijdag, dat lijkt me kantje boordje te zijn. En die wedstrijd uitstellen naar zaterdag of zondag is onmogelijk.” headtopics.com

Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee Belgische rensters in de top vijfJan Bakelants fietst monstertocht van 600 kilometer voor het goede doel: “Een afstand die mijn fantasie ver te boven ging” headtopics.com

Waarom doet de Belgische economie het beter dan verwacht?De Belgische economie versnelde in het derde kwartaal onverwacht tot 0,5 procent. Dat gebeurde vooral dankzij een sterke diensteneconomie. Horeca, toerisme en festivals deden het uitstekend. Lire la suite ⮕

Frankrijk heeft Russische oligarch gearresteerdFranse onderzoekers hebben de Russische oligarch Alexei Kuzmichev aangehouden in verband met het witwassen van geld, belastingontduiking en het overtreden van internationale sancties. Dat bevestigt het gerecht in Parijs aan persbureau dpa. Lire la suite ⮕

Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

