Geen mirakel voor Meriton Karaxha, Waaslander wordt geklopt op punten

De Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijk omzetverlies omwille van de komst van …Oudste man van België Jaak Broeckx (109) overleden: Albert Van Raemdonck (107), soldaat tijdens WOII, volgt hem op

Crematoria schakelen over van gas- naar elektrische ovens: energieverbruik daalt, maar ze werken wel iets trager Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook in stadshart kunnen”

Bestuurder gaat met wagen overkop op E17, vraagt aan toegesnelde hulpdiensten om fles wodka te zoeken Jeugdtheater Ondersteboven krijgt 54.000 euro subsidie: “Gebouw brandveiliger en energiezuiniger maken”

Aanrijder toont spijt nadat hij zware crash veroorzaakte: “Slachtoffer verkeerde zelfs even in levensgevaar”

RTL SPORT: Un forfait offre à Karaxha l'occasion inespérée de devenir champion d'Europe mardi à LavalL'occasion tombe du ciel, mais Meriton Karaxha (31 ans, 30 victoires, dont 11 avant la limite, 7 défaites et 4 nuls) pourrait devenir champion d'Europe EBU des welters (entre 63,502 et 66,678 kg) mardi soir à l'Espace Mayenne de Laval.

"Zwijggeld is vooral voor het slachtoffer geen goed idee": experts na grensoverschrijdend gedrag bij VooruitWat met een werknemer die zich na de uren schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en het slachtoffer dat geld ontvangt om daarover te zwijgen? Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven, IDEWE) en advocaat arbeidsrecht Vincent Cauwels (Kwint advocaten) lichten toe.

Netanyahu: 'Geen staakt-het-vuren komt in oorlog tegen Hamas'Nieuws, opinie en duiding

Witte Huis "op dit moment" geen voorstander van staakt-het-vurenNieuws, opinie en duiding

2.500 lokale agenten te weinig en geen beterschap in zicht: zone Berlaar-Nijlen is koploperDe politiezones uit de provincie Antwerpen hebben allemaal samen bijna 110 agenten te weinig, in Vlaanderen gaat het om een totaal van 800 mensen. Voor heel het land loopt het tekort op tot meer dan 2.500.

