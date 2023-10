Geen koninklijke comeback: anonieme en beschimpte Romelu Lukaku ziet vervanger winning goal maken voor Inter

VIDEO. Niet mis te verstane boodschappen en oorverdovend fluitconcert: Romelu Lukaku als aartsvijand onthaald in Milaan

Het was een echte ‘hate game’ voor de supporters van de thuisploeg. Lukaku wordt bestempeld als een verrader omdat hij Inter de rug toekeerde na het aflopen van zijn uitleenbeurt. Vooral de gesprekken met aartsrivaal Juventus werden bijzonder slecht onthaald in Milaan, evenals het feit dat hij ex-ploegmaats als Lautaro Martinez negeerde toen die hem probeerden te overhalen om toch terug te keren naar Inter.

De Inter-aanhang bereidde zich dus wekenlang voor op de komst van Roma en Lukaku. Er werden 30.000 fluitjes uitgedeeld - ondanks een verbod van de lokale politie - en die waren te horen toen ‘Big Rom’ het veld betrad voor de opwarming. Er kon een glimlachje vanaf bij de Rode Duivel, die antwoordde door de aftrap te nemen onder een striemend fluitconcert. Daarvoor werd hij nog ijskoud ontvangen door zijn gewezen ploegmakkers. headtopics.com

Bij elke baltoets van Lukaku herhaalde zich dat fluitconcert, maar veel inspiratie haalden Roma en de Belgische spits er niet uit. Roma kreeg slechts één bal tussen de palen en dat was al ver in de tweede helft: een kopbal van Bryan Cristante. Inter was veruit de beste ploeg en kreeg voor de pauze al grote kansen via Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram en Lautaro Martinez. Lukaku dook de rust in met amper twaalf baltoetsen. Dat werden er uiteindelijk 26 in totaal.

Het duurde echter tot de 81ste minuut alvorens Inter de ban kon breken. Thuram - gehaald als vervanger van Lukaku nota bene - bekroonde zijn uitstekende partij met de winning goal op assist van Federico Dimarco. Een verdiende zege voor de Nerazzurri, die zo opnieuw over Juventus wippen naar de eerste plek met 25 punten. Roma is pas achtste met 14 punten.Na afloop van de match zei Inter-trainer Simone Inzaghi nog het volgende: “Iedereen weet hoe graag ik Lukaku afgelopen zomer terug wilde halen. headtopics.com

