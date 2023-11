Geen internet en telefoonverkeer meer in Gaza

“Tot onze spijt moeten we onze landgenoten in ons geliefde land informeren dat de communicatie- en internetdiensten in Gaza volledig onderbroken zijn, omdat internationale routes die voorheen opnieuw verbonden waren, weer zijn afgesloten”, zei Paltel op het sociale netwerk X (voorheen Twitter).

Communicatie en internet waren vrijdag al onderbroken in de Gazastrook toen Israël intensieve aanvallen uitvoerde op het Palestijnse gebied. Daardoor werden de 2,4 miljoen inwoners afgesneden van communicatie. Vanaf zondag werden de lijnen geleidelijk hersteld.

Tijdens die eerste stroomstoring zei de Palestijnse Rode Halvemaan dat het “het contact met zijn operationele centrum en al zijn teams in de Gazastrook was verloren”. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch toonde zich bezorgd dat een dergelijke stroomstoring zou dienen als “dekmantel voor massale wreedheden”. headtopics.com

Betogers laten tientallen muizen in Palestijnse kleuren vrij in Britse McDonald’sPro-Palestijnse betogers hebben tientallen muizen, bespoten met verf in de kleuren van de Palestijnse vlag, vrijgelaten in een McDonald’s-vestiging in het Engelse Birmingham, zo blijkt uit een Tiktok-filmpje. “Geniet van je ratburgers.” Lire la suite ⮕

