Geen forfaitzege (en leidersplaats) voor Beerschot: afgelaste wedstrijd tegen SL16 moet dan tóch gespeeld word

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel”Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval. Lire la suite ⮕

EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanDe Europese leiders wilden bewijzen dat de oorlog tussen Hamas en Israël de aandacht niet wegtrekt van Oekraïne. Ze beloven Zelensky alle mogelijke steun. Maar de Hongaarse premier Orban en nu ook zijn Slovaakse collega Fico spelen stoorzender. Lire la suite ⮕

Poetin meent dat hij aan het winnen is, ook diplomatiekHet lenteoffensief van Oekraïne is nu vijf maanden bezig. Een doorslaggevend succes lijkt het niet, er vallen nog elke dag honderden doden. Intussen is er in de VS steeds meer twijfel over de steun aan het land en loopt Poetin vrolijk handjes te schudden met de Chinese leider Xi Jinping. Lire la suite ⮕

Xavier Dolan, de filmmaker die geen films meer wil makenRegisseur Xavier Dolan zei afgelopen zomer het filmmaken vaarwel en richt zich nu met de vijfdelige reeks The night Logan woke up op het kleine scherm. Een gekapseisde haat-liefdeverhouding met de wereld die hem zijn naam en faam schonk, zoekt daarmee een nieuwe focus. Lire la suite ⮕

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven. Lire la suite ⮕

Groen-kopstuk Wouter De Vriendt geen kandidaat voor verkiesbare plaatsGroen-kopstuk Wouter De Vriendt zal zich bij de komende verkiezingen niet meer kandidaat stellen voor een verkiesbare plaats. Dat laat de huidige fractievoorzitter in de Kamer donderdag zelf weten op zijn sociale media. Lire la suite ⮕