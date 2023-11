“Geen dag ging voorbij zonder I love you tegen elkaar”: Het verlies van Francis (16) is nog vers voor de famil

“Ik hoop elke dag nog dat hij thuiskomt”, vertelt mama Efua (48) die vorig jaar haar zoon Francis (16) verloor bij een verkeersongeval. Hij werd op zijn fiets van de weg gemaaid door een dronken …

Twee grote verrassingen in de 1/8ste finales van de Hofman Cup. Sparta Wortegem en HT Zwijnaarde stootten als derdeprovincialers door naar de kwartfinales en zijn daardoor zeker van een ticket voor …In de nacht van zondag op maandag heeft een onbekende ingebroken in een tuinhuis aan een woning in de Hendrik Consciencestraat in Beveren. Hij ging er met bier en sterke drank vandoor.Beerschot ontvangt woensdagavond Club Brugge in de 1/16de finales van de Beker van België.

SK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat …Reveil zet elk jaar kracht bij aan Allerheiligen. Door middel van muziek, poëzie of andere kunstvormen worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen activiteiten georganiseerd. Nu ook in DoelHoog bezoek op de Freethiel. headtopics.com

Met nog één speeldag voor de boeg heeft KSK Kieldrecht zich zondagnamiddag al verzekerd van de eerste periodetitel. Het team van coach Tonny Pollet versloeg JV Kruibeke met 0-3 en kan op de slotdag … CD&V en Open VLD zullen volgend jaar samen naar de kiezer trekken. Het is een antwoord op de afkeer van de burgers tegenover de particratie en dat er op lokaal niveau totaal anders wordt gestemd.ie

Sofie Engelen verlaat radiozender Willy: “Geen zorgen, ik verdwijn niet van het toneel”Sofie Engelen (43) verlaat Willy, de alternatieve radiozender van dpg media. De Antwerpse stond vier jaar geleden mee aan de wieg van de rockzender. Engelen heeft het op Instagram over “wilde plannen” die gesmeed worden, maar kondigt geen overstap naar een andere zender aan. Lire la suite ⮕

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Netanyahu: ‘Geen staakt-het-vuren komt in oorlog tegen Hamas’Nieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

“Er kwam iemand vlak voor mij staan. Hij zei: ‘Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.’ Ik?had de hele leGisteravond kwam er, vlak na een optreden, iemand vlak voor mij staan. Hij zei: “Dat wat jij hebt met honden, dat heb ik ook.” Ik wachtte tot er meer ging ­komen, maar dat was het. Ik?had de hele lezing geen woord over welke hond dan ook gesproken. Ik wachtte tot de man weer weg zou ­lopen. Lire la suite ⮕

Witte Huis “op dit moment” geen voorstander van staakt-het-vurenNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕