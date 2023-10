Gedetineerde betrapt met cannabis in gevangenis

Het parket hanteert een nultolerantie voor het bezit en gebruik van verdovende middelen binnen de muren van de gevangenis. Gedetineerde D.V.D.K. liep op 4 februari van dit jaar tegen de lamp in de gevangenis van Hoogstraten met 1 gram cannabis. Een drugshond reageerde toen positief tijdens een controle.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …In de Lokbosstraat in Meer (Hoogstraten) moet je de komende eindejaarsperiode niet op zoek gaan naar het kersthuis. Om medische redenen slaan André Hoefkens en Nancy Koninckx een jaar over.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseVoor schoonheidsinstituut ZenZa in Hoogstraten volgt na de verhuizing vorige zomer een nieuwe stap. Zaakvoerster Ann van der Velden liet bij parfumerie Miglot in Gent een parfum samenstellen op …Een 19-jarige man uit Hoogstraten verscheen voor de rechtbank in Turnhout voor het bezit van verdovende middelen. De jongeman werd vorig jaar betrapt met enkele xtc-pillen op zak. headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Tegen Cercle is het al van moeten voor Defour en KV Mechelen: “Druk is normaal na een 1 op 15”

André en Nancy kunnen met spijt in het hart geen kersthuis makenIn de Lokbosstraat in Meer (Hoogstraten) moet je de komende eindejaarsperiode niet op zoek gaan naar het kersthuis. Om medische redenen slaan André Hoefkens en Nancy Koninckx een jaar over.

Vrachtwagenchauffeur betrapt onder invloed van cannabis: politie schrijft ook voor bijna 4.000 euro boetes uitDe politie heeft donderdag op het Battelcomplex (N16) in Mechelen een vrachtwagenchauffeur onder invloed van cannabis betrapt. De chauffeur begin ook verschillende inbreuken, die hem voor bijna vierduizend euro boetes opleverden.

Jonge vrouw op step betrapt met drugs op zak: waslijst aan verdovende middelen in beslag genomenEen jonge vrouw heeft zondag een blauwtje gelopen bij een controle door de politie. De vrouw had onder meer ketamine, MDMA en xtc-pillen op zak, bij haar thuis werd nog een hele waslijst aan verschillende soorten drugs in beslag genomen.

Fotoclub Visueel pakt voor 42ste keer uit met fotosalon: "Fotografie betrapt mens in zijn omgeving"Liefhebbers van amateurfotografie kunnen op zondag 29 oktober en op woensdag 1 november in het ontmoetingscentrum van Lichtaart (Kasterlee) terecht. Fotoclub Visueel pakt daar uit met het jaarlijkse fotosalon.

Eigenaar betrapt slapende inbrekers in leegstaande woning: verdachten ondanks vluchtpoging gearresteerdDe politie van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) heeft in Eppegem twee inbrekers gevat die waren binnengedrongen in een leegstaande woning en er ook de nacht dachten door te brengen.

Schutter doodt zeker 22 mensen in Lewiston, VS - Huis van Afgevaardigden VS keurt steun aan Israël goedMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.