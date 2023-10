Gedeeltelijke maansverduistering dit weekend te zien tijdens Sterrenkijkdagen

Sterrenwachten en amateur-astronomen zetten op meerdere waarnemingsplaatsen hun telescopen buiten. Bezoekers kunnen dan de maan en de sterren bewonderen. In onze regio zullen telescopen klaarstaan bij Urania in Hove en Asterion in Wuustwezel. Morgenavond wordt trouwens een speciale avond, want vanuit België zal er dan een gedeeltelijke maansverduistering te zien zijn.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenOVERZICHT. Grote hinder in alle provincies door stakingen bij De Lijn, en miserie lijkt aan te houden: “Verwacht maandag grote problemen” headtopics.com

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Nu ook link tussen fijnstof en borstkanker: ‘Wie meer luchtvervuiling ondergaat, is kwetsbaarder’Omdat er nu ook aanwijzingen zijn van een link tussen fijnstof en borstkanker, roepen gezondheidsexperts op tot meer politieke actie. Lire la suite ⮕

Onervaren, conservatief en cruciaal in 2020: wie is de conservatieve hardliner die nieuwe voorzitter Huis vanNa drie weken van chaos wordt Mike Johnson de nieuwe Speaker of the House. De evangelische christen is onervaren en conservatief en hij speelde een cruciale rol bij pogingen om het verkiezingsresultaat van 2020 om te keren. Lire la suite ⮕

STANDPUNT. De vraag is niet alleen wie de nieuwe blauwe boegbeelden worden, maar ook van wat preciesEen nieuwe dag, nieuwe spanningen bij Open Vld. Woensdagmiddag zag het er voor de liberalen zeer zorgelijk uit in onze provincie. Een opstand broeide nadat zowel de Kempense afdelingen als Antwerps boegbeeld Willem-Frederik Schiltz hadden laten weten dat ze zich zouden verzetten tegen de kandidaat-lijsttrekkers van de partijtop. Lire la suite ⮕

‘Wie een start-up uit de grond wil stampen, wordt nog altijd gehinderd door een ouderwets juridisch kader’Belgische ondernemers die een start-up uit de grond stampen worden daarbij gehinderd door een te ouderwets en stug juridisch kader. Dat is zeker het geval Lire la suite ⮕

Lintse Videoclub zet boek over 150 jaar gemeente in beeld voor Nacht van de GeschiedenisHet Davidsfonds afdeling Lint doet ieder jaar gezwind mee aan de Nacht van de Geschiedenis. Deze keer werkt de vereniging samen met de Lintse Videoclub. Lire la suite ⮕

Curieus Schelle herneemt dubbeltentoonstellingDe socio-culturele vereniging Curieus Schelle organiseert voor de derde maal een tentoonstelling van twee lokale hedendaagse kunstenaars. Het gaat om dezelfde tentoonstelling die in het voorjaar in extremis moest worden geannuleerd. Lire la suite ⮕