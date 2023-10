Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienne

Six personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville égyptienne frontalière d'Israël, en guerre depuis le 7 octobre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, rapportent des médias et des témoins.

La péninsule désertique du Sinaï est bordée à sa pointe nord-ouest par la bande de Gaza et partage sa frontière nord avec Israël. L’Égypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens et qui tient l'unique ouverture sur le monde de la bande de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, se retrouve en première ligne depuis le 7 octobre.

