– Gaza : un drone non identifié à l’origine de la frappe qui a fait six blessés à la frontière israélo-égyptienne

Six personnes ont été blessées quand un drone s’est abattu tôt vendredi sur la ville égyptienne de Taba, frontalière d’Israël, pays en guerre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, rapporte vendredi l’armée égyptienne. 'Un drone non identifié s’est écrasé vendredi aux abords d’un bâtiment adjacent à l’hôpital de Taba, faisant six blessés légers', indique son porte-parole sur Facebook.

Des témoins avaient confirmé à l’AFP que le projectile s’était abattu sur une annexe d’un hôpital dans cette ville de la mer Rouge, située à la pointe nord-est du Sinaï et où se trouve un poste-frontière vers Israël. Des images diffusées sur les médias locaux ou les réseaux sociaux montrent un bâtiment endommagé et plusieurs véhicules soufflés aux alentours.

