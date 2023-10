– Gaza : la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib dans les Emirats pour évoquer la situation au Moyen-Orient

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, s’est entretenue jeudi avec son homologue des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, pour aborder la situation au Moyen-Orient, les relations bilatérales entre l’Union européenne et les Émirats ainsi que l’organisation de la prochaine COP28 sur le climat à Dubaï.

Elle a plaidé en faveur d’une désescalade immédiate, de la protection des civils et d’un retour au processus de paix au Moyen-Orient. Elle a également discuté avec son homologue du rôle que les Émirats et les partenaires régionaux jouent pour promouvoir la stabilité et la sécurité, a-t-il ajouté.

