Gaza : la festivalière allemande enlevée par le Hamas, Shani Louk est décédée

La jeune Allemande de 22 ans, Shani Louk, enlevée le 7 octobre par des militants du Hamas alors qu'elle assistait au festival de musique Supernova en Israël, est décédée, a confirmé lundi sa mère à l'agence de presse allemande DPA.Peu après sa disparition, des images ont circulé sur lesquelles on pouvait apercevoir Shani Louk immobile à l'arrière d'un pick-up qui roulait à travers Gaza.

Sa famille a pu l'identifier sur base de ses tatouages. Shani Louk est devenue l'un des visages des centaines d'Israéliens et d'étrangers qui ont été kidnappés par les hommes du mouvement extrémiste palestinien et emmenés dans la bande de Gaza. Après un peu plus de trois semaines, la jeune femme semble avoir rendu l'âme, déclare sa mère.

