– Gaza : frappes israéliennes en Syrie après des tirs de roquette, la frontière entre Israël et le Liban sous haute tension

La frontière entre Israël et le Liban est une fois de plus sous haute tension après de nouveaux tirs annoncés dimanche par des groupes armés, dont le Hamas Palestinien et le puissant Hezbollah, suivis par une tentative d’infiltration du Djihad islamique.

Selon la radio publique israélienne Kan, les sites frappés se trouvent dans la région de Deraa, au sud de la Syrie, et sont liés à des alliés de l’Iran. Depuis le 7 octobre, date de l’attaque sanglante du Hamas en Israël, l’aviation israélienne a mené plusieurs raids en Syrie, visant notamment les aéroports d’Alep et de Damas.

