Gaza, een onvoorspelbare kettingreactie

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsVandaag om 04:46Kan Zelenski het vuur van de vrijheidsstrijd brandende houden?‘Ik heb deelgenomen aan huis-aan-huisgevechten in Gaza, ik weet dat geweld alleen niet tot vrede zal leiden’Een zwijgplicht voor ‘onze’ emotiesStefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakteBernie Sanders in Brussel: ‘Ik ben geen radicaal.

Gaza: Tsahal confirme avoir bombardé Jabaliya, pour tuer un commandant du HamasL'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza mardi, affirmant y avoir tué un commandant du Hamas qui était, selon elle, un des responsables de l'attaque lancée en Israël par le mouvement palestinien le 7 octobre. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : «Combats féroces» dans la bande de Gaza avec le Hamas, selon IsraëlDes «combats féroces» au sol avec le Hamas ont lieu dans la bande de Gaza, a affirmé mardi l’armée israélienne, qui avance lentement au milieu des ruines du territoire palestinien, où la situation humanitaire «désastreuse» selon l’Onu ne cesse d’empirer. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : 'combats féroces' dans la bande de Gaza avec le Hamas, selon IsraëlDes 'combats féroces' au sol avec le Hamas ont lieu dans la bande de Gaza, a affirmé mardi l’armée israélienne, qui... Lire la suite ⮕

Guerre à Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 8.525 mortsLe ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mardi que 8.525 personnes, dont 3.542 enfants, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Lire la suite ⮕

L’armée israélienne fait état de « combats féroces » avec le Hamas à GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : coupure 'totale' d'internet et du téléphone à GazaL'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé mercredi une coupure 'totale' des lignes téléphoniques... Lire la suite ⮕