Gand s’impose facilement face à Breidablik et prend la tête de son groupe

La Gantoise recevait Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Et les Gantois n’ont pas fait dans la demi-mesure. Ils ont infligé une manita à Breidablik et s’imposent donc 5-0. L’autre rencontre du groupe entre le club israélien et le Zorya Luhansk a été reportée. Gand prend donc la tête du groupe B. Le début de rencontre propose déjà pas mal de belles choses.

Cuypers s’offre même un doublé quatre minutes plus tard. Le buteur inscrit son 3e but dans la compétition et son 13e toutes compétitions confondues. C’est 3-0 et on ne joue que depuis 19 minutes. La première période se poursuit et Gand continue de se procurer des possibilités (Fofana 31e et but refusé de Tissoudali 37e). On se dirige vers la mi-temps. Moment choisi pour la Gantoise de faire 4-0 par Tissoudali à la 43e.

