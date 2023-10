– Gand-Breidablik : 3-0, Gand démarre la rencontre tambour battant

La Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à suivre en direct commenté dès 18h45. Les Buffalos, co-leaders du groupe, espèrent profiter de la venue des vainqueurs de la Coupe d’Islande 2022 pour conforter leur première place.

Les Gantois voudront aussi rebondir après avoir encaissé leur première défaite de la saison en championnat. Breidablik n’a pas encore engrangé la moindre unité. Attention tout de même, les joueurs de la banlieue de Reykjavík ont marqué leurs deux buts à l’extérieur, lors du déplacement au Maccabi Tel Aviv. L’autre rencontre du groupe entre le club israélien et le Zorya Luhansk a été reportée.

Lire la suite:

RTBFsport »

Gand-Breidablik : les Buffalos veulent conforter leur première place (direct commenté 18h45)La Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à... Lire la suite ⮕

Gand-Breidablik : les Buffalos veulent conforter leur première place, les compos sont connues (direct commenté 18h45)La Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à... Lire la suite ⮕

Bruges, Gand et Genk veulent enchaîner : le programme de nos clubs belges en Conference LeagueAprès la Ligue des champions, place à l’Europa League et à la Conference League. En parlant de la dernière compétition citée, on y retrouve trois candidats belges. Et ces derniers jouent tous ce jeudi soir. Lire la suite ⮕

Hein Vanhaezebrouck veut 'tirer les leçons du faux pas face au Cercle de Bruges'Après sa défaite 2-0 au Cercle de Bruges le week-end dernier, La Gantoise a raté sa répétition générale avant sa rencontre de Conference League jeudi face aux Islandais de Breidablik. Lire la suite ⮕

L'entraîneur de Breidablik Halldor Arnason veut 'frapper dès que c'est possible'La Gantoise dispute son troisième match de la poule B de Conference League face aux Islandais de Breidablik, jedui à domicile (18h45). Hein Vanhaezebrouck a qualifié l'équipe de Breidablik 'd'équipe qui ose mettre la pression'. Son collègue Halldor Arnason est également de cet avis. Lire la suite ⮕

Ex-joueur belge, coach en partance : ce qu’il faut savoir sur Breiðablik Kopavogur l'adversaire de La GantoisePour la première fois de son histoire, Breiðablik Kópavogur va affronter une équipe belge en Coupe d’Europe. Avant la... Lire la suite ⮕