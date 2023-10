Gamestate opent op De Keyserlei: “Het hele jaar door Sinksenfoor”

“Ik ben heel trots op ons nieuwe filiaal, het grootste tot dusver. Het interieur werd ontworpen door de bekende architect Pieter Æbele Elzenga, die in Antwerpen woont”, vertelt Roel Veltmeijer, CEO van Gamestate. “Klassieke lunaparken zijn tegenwoordig eerder zeldzaam en bovendien ouderwets. Maar in New York zag ik hoe ze dat concept opnieuw hebben uitgevonden en besloot het naar Europa te exporteren.”Met succes want Gamestate heeft filialen in Nederland, Duitsland, Polen en Slovakije.

“Ik ging met mijn grootouders vaak op de kermis in Ronse op de ‘muntenschuivers’ spelen en die hebben ze hier ook. Geweldig, maar ook een beetje gevaarlijk voor je portefeuille. In Amerika ben ik met James ook naar een lunapark geweest en we hebben de hele avond niks anders gedaan. Maar goed, het is een avondje uit en dan mag je wel wat centjes opdoen.”

Helle beaamt: “Het is amusement, een beetje spannend en pure nostalgie. En bovendien een perfecte combi met een cinemabezoek. Hier is het het hele jaar door Sinksenfoor.” Ze is een fan van basketbalhoops en airhockey. “Dat is altijd lachen.” Dorian is iets bloeddorstiger. “Als ik met een pistool monsters omver kan schieten, dan ben ik mijn nopjes.”Gamestate omvat een totale oppervlakte van 2.500 vierkante meter. Het gelijkvloers is met name gewijd aan airhockey en vooral heel veel games, waaronder de allernieuwste, maar ook klassiekers in een nieuw jasje zoals Tomb Raider, Mario Kart, Pac-Man, Space Invaders en zelfs Pong, het allereerste videospelletje. headtopics.com

Daar treffen we de 56-jarige schepen Peter Wouters (N-VA), die tijdens de opening het Antwerpse stadsbestuur vertegenwoordigt. “Ik was in mijn jeugd niet zo’n grote fan van lunaparken. Op café stond ik wel eens aan een ordinaire flipperkast, maar dat was het dan wel zowat. Ik ben vandaag dan ook heel verrast. Hier kan je, voor je naar de cinema gaat, nog iets komen drinken en gaan bowlen. Dat vind ik een fijn gegeven en denk dat Gamestate met deze locatie een goede move heeft gedaan.

