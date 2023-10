Gagnez un maillot vintage de Marc Wilmots en participant au grand quiz de La Tribune !

Amoureux et amoureuses de la nostalgie, la soirée de lundi est faite pour vous ! A l'occasion des 70 ans des écrans, La Tribune jette un coup d'oeil dans le rétroviseur avec une émission spéciale. Au programme, les plus beaux buts, les émissions mythiques et les personnages incontournables ! Sur le Facebook Live de La Tribune, rendez-vous spécial là aussi : vous pourrez vous tester dans un grand quiz sur l'histoire de notre football belge.

De très beaux cadeaux sont à gagner : un maillot vintage de Marc Wilmots, signé des mains de l'ancien Diable rouge, mais aussi des billets VIP pour le match Belgique - Serbie du 15 novembre ainsi que la biographie de Vincent Vanasch, dédicacée par 'The Wall' himself. Pour participer, connectez-vous vers 20h30 sur la page Facebook RTBF Sport ou sur la page YouTube RTBF Sport. Nous utiliserons l'application Kahoot pour jouer ensemble.

