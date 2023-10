Gaetano et Francesca fraudent le chômage depuis plus de 20 ans à Oupeye pour une somme astronomique : leur

Le dossier de fraude sociale avait été initié après une perquisition menée dans le cadre d’une culture de cannabis. - BELGACet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un couple suspecté de fraude au CPAS à Aywaille et à Chaudfontaine devant le tribunal : « Ils vont chercher 900€ par mois d’argent de poche mais roulent en Jaguar et vivent dans une villa »20 ans de chômage à 54 ans. Ils avaient donc 34 ans et la force de l'âge. Mais comme diraient les ecolossocialos.

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo)Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté... headtopics.com

La bagarre vire au drame dans le quartier d’Outremeuse : un Liégeois de 25 ans décède après avoir reçu un coup de couteau à la cuisse Jérôme, 23 ans, mort écrasé par une machine au travail: la société « Belourthe » de Hamoir et son représentant renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire

Un père et son fils impliqués dans une bagarre avec coups de couteau échangés dans un café du Carré à Liège Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook headtopics.com

Plus d’une dizaine d’anciens députés contre-attaquent devant le tribunal pour récupérer leur « surpension » :Ce jeudi, le tribunal de première instance de Bruxelles examinera la demande de 14 députés pensionnés du parlement bruxellois qui attaquent leur Caisse de retraite pour récupérer l’argent qui leur a été retenu depuis que l’affaire des surpensions a éclaté. Lire la suite ⮕

– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la... Lire la suite ⮕

Hausse du chômage indemnisé en septembreEn septembre, le taux de chômage complet indemnisé a connu une augmentation de 2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : les chiffres des victimes à Gaza non recoupés, une première dans l’histoire du conflitLe bombardement de la bande de Gaza par l’armée israélienne se poursuit depuis plus de deux semaines maintenant. Le... Lire la suite ⮕

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos remplacées par une course de 8 heures dès 2024Les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos vont être remplacées par une course de 8 heures à partir de 2024, deux ans seulement après leur retour. Lire la suite ⮕