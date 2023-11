Gaëtan, de Huy, ne se sent plus en sécurité chez lui: il a été victime à six reprises de personnes mal

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Gaëtan est un Hutois pure souche.

Très discrète depuis près d’un an, Céline Dion réapparaît avec ses trois fils: ils sont méconnaissables (vidéo) « J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo)

Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » headtopics.com

« Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)« C’est égoïste et irresponsable »: vive polémique à Donceel suite au dépôt clandestin d’une centaine de pains sur un tas de fumier

Un homme arrêté alors qu’il vendait de la drogue rue Delloye Matthieu à HuyDeux policiers en civil ont surpris et interpellé un homme qui vendait de la drogue rue Delloye Matthieu à Huy. Il a été déféré devant le parquet. Lire la suite ⮕

Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évitéUn nouvel élément vient confirmer que le drame survenu ce 28 octobre aurait peut-être pu être évité. Lire la suite ⮕

Bilan mitigé des croisières sur la Meuse à Visé cet étéDurant l’été dernier, les croisières sur la Meuse à Visé ont attiré un peu plus de 1200 personnes en juillet et août. Un chiffre en nette diminution par rapport à celui de 2022. Lire la suite ⮕

Le plastique, cet ennemi des… cimetières à BruxellesL’un des monstres qui fait peur aux responsables des cimetières bruxellois en cette période d’Halloween et surtout... Lire la suite ⮕

Inédit à Huy, l’artiste Totems Tikis transforme des cercueils et urnes funéraires en œuvre d’art : « DonnerTotems Tikis alias Serge Nokin est un artiste bien connu à Huy. Depuis 30 ans, il exprime son art sur différents supports et partage son savoir-faire depuis peu dans son atelier près de la grand-place. Sa dernière idée : travailler sur des cercueils et des urnes funéraires. Lire la suite ⮕

Huy : la colère de Véronique et Jean, « on est venu voler à trois reprises sur la tombe familiale ! »Jean et sa sœur Véronique se rendent régulièrement sur la tombe familiale, au cimetière de la Sarte à Huy. Depuis plusieurs semaines, ils constatent qu’un plaisantin subtilise des vasques de plantes. « Une question de principe et de respect ». Lire la suite ⮕