Friturist, maar bovenal familieman Dirk (69) verliest na 4 jaar de strijd tegen longvlieskanker: “De geboorte

van zijn tweede kleinkind was zijn streefdoel, toen ging het bergaf”“Schaam je!: Robert De Niro schreeuwt naar voormalige assistent in rechtbank in zaak over verbaal geweldIn 2018 besloten Dirk de Castro (69) en zijn vrouw Ingrid Vanhoecke (59) hun bekende frituur Castro’s Corner in Sint-Niklaas over te laten om van een welverdiend pensioen te genieten. Kort daarna …Geen mirakel voor Meriton Karaxha.

De Sint-Niklase marktkramers hoeven in november geen standgelden te betalen voor de donderdagse markten. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daarmee mogelijk omzetverlies omwille van de komst van …Oudste man van België Jaak Broeckx (109) overleden: Albert Van Raemdonck (107), soldaat tijdens WOII, volgt hem op

Crematoria schakelen over van gas- naar elektrische ovens: energieverbruik daalt, maar ze werken wel iets trager Luc (62) en Marco (28) openen nieuw uitvaartcentrum op Grote Markt: “Afscheid nemen van geliefden moet ook in stadshart kunnen” headtopics.com

Bestuurder gaat met wagen overkop op E17, vraagt aan toegesnelde hulpdiensten om fles wodka te zoeken Jeugdtheater Ondersteboven krijgt 54.000 euro subsidie: “Gebouw brandveiliger en energiezuiniger maken”

Beste friturist van Vlaanderen gaat op zoek naar de beste frikandellen: “Is dit een A-merk? Oei, dan vond ik eHet A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Kurt Caen van ’t Brochetje in Izegem – tweevoudig beste frituur van Vlaanderen – legde negen frikandellen in het vet. Zeven van een huismerk en dan nog eentje van Beckers en Mora. Lire la suite ⮕

Beste friturist van Vlaanderen gaat op zoek naar de beste frikandellen: “Is dit een A-merk? Oei, dan vond ik eHet A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Kurt Caen van ’t Brochetje in Izegem – tweevoudig beste frituur van Vlaanderen – legde negen frikandellen in het vet. Zeven van een huismerk en dan nog eentje van Beckers en Mora. Lire la suite ⮕

BUURTREPO. Aangepaste verkeerssituatie op vesten niet door iedereen positief onthaald: “Tweerichtingsverkeer iNog voor het einde van het jaar wordt de verkeerssituatie op de Mechelse Vesten, ter hoogte van de Olivetenvest en de Guido Gezellelaan, aangepast. Tussen het kruispunt met de Battelsesteenweg en het kruispunt van de vroegere McDonalds worden de Vesten opnieuw tweerichtingsverkeer. Maar… enkel voor bewoners uit de buurt van de Battelsesteenweg. Lire la suite ⮕

De nouveaux locaux et de nouveaux projets pour les 20 ans de Sud-AssistanceDepuis 20 ans, Sud-Assistance, groupe médical multidisciplinaire est devenu un des principaux acteurs dans le transport... Lire la suite ⮕

Equipe-type de la neuvième journée de championnat avant les matches d’alignement de mercredi (Cette journée de championnat a été une nouvelle fois spectaculaire au niveau de certains scores. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕