‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Volgens Amerikaanse media was Perry zaterdagmiddag na het sporten - hij speelde pickleball - thuisgekomen in zijn woning in Los Angeles en heeft hij dan zijn persoonlijke assistent weggestuurd om een boodschap te doen. Toen die twee uur later terugkwam, trof die het levenloze lichaam van de acteur aan in de jacuzzi. Daarop belde hij de hulpdiensten, maar het was dan al te laat om het leven van de acteur te redden. Hij werd thuis dood verklaard.

Volgens de hulpdiensten is de acteur verdronken. De politie zou niet uitgaan van een misdrijf of kwaad opzet. Er werden ook geen drugs gevonden., die liep van 1994 tot 2004. De acteur zei in 2021 dat hij bij het draaien van de reeks, die voor een livepubliek werd opgenomen, “elke avond” last had van angsten.

Van diefstallen tot de trieste reden achter zijn sik: ‘Friends’-acteur Matthew Perry legde alles op tafel in zijn biografie Perry ging tientallen keren naar afkickklinieken. Een jaar geleden bracht hij zijn memoires uit, waarin hij bekendmaakte dat hij al meer dan 9 miljoen dollar had uitgegeven in zijn strijd om clean te zijn.In 2019 raakte Perry twee weken in een coma, nadat zijn dikke darm door zijn overmatig medicatiegebruik was gescheurd. In totaal werd hij veertien keer geopereerd, zo schreef de acteur. Hij kreeg onder meer een stoma.is wel veruit zijn bekendste. headtopics.com

Actrice achter 'Janice' neemt afscheid van Matthew Perry, ook anderen reageren: "De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven" Perry werd in 1969 in de Verenigde Staten geboren, maar groeide op in Canada, waar zijn moeder vandaan kwam. Op zijn vijftiende verhuisde hij naar zijn vader, een acteur, in Hollywood.

