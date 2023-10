Free the nipple

‘De temperatuur op aarde wordt hoger en hoger, de zeespiegel stijgt en de ijskappen smelten. Ik ben geen wetenschapper, maar ik geloof wel dat iedereen zijn skillset kan gebruiken om zijn steentje bij te dragen’, zegt Kim Kardashian in haar recentste. Wie thuis is in de wereld van Kim Kardashian, weet dat de reality-ster op gezette tijd een carrièreswitch plant. Deze keer op de agenda: klimaatwetenschap. Jawel, wonderen bestaan.

Kardashian krijgt nochtans vaak kritiek. Omdat ze meer wagens dan kinderen heeft. Omdat ze een privéjet heeft. En omdat ze die privéjet gebruikt voor pleziervluchtjes van een kwartier, als ze zich verveelt. ‘Ik doe wat ik kan, maar je moet kiezen wat echt voor jou werkt in je leven. Niemand kan 100 procent perfect zijn’, zei Kardashian in

Het zijn idioten die nooit van gedacht veranderen. ‘Ik geloof in klimaatverandering en ik geloof dat alles kan helpen.’ Activisten kunnen opgelucht ademhalen, want om onze planeet van de ondergang te redden, brengt ze een bh op de markt. Neen, niet zomaar een bh natuurlijk. Een bh met voorgevormde tepels, om de wetten van de fysica te verslaan. headtopics.com

Waar maakt de fossiele-brandstofindustrie zich toch druk in? De oplossing lag al die tijd onder onze neus. ‘In de jaren zestig en zeventig, met de opkomst van de feministische beweging en de tegencultuur, werd de “natuurlijke look” populairder’, zegt modehistorica Einav Rabinovitch-Fox in. Vrouwen die er vrijgevochten wilden uitzien, zonder zich écht bloot te geven, zochten hun toevlucht tot tepelbeha’s. Soms liggen de antwoorden voor de toekomst in het verleden.

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.Vandaag om 03:42Gisteren om 17:01Psychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten. headtopics.com

‘Ik wil de brugfiguur zijn tussen de boze Vlaming en de boze moslim’De ene week staat VRT-journaliste Loubna Khalkhali thuisloze mensen te interviewen na de aardbeving in Marokko. De andere week staat ze, als vrouw van regisseur Adil el Arbi, op de rode loper te blinken in Hollywood. ‘Die twee werelden houden me in evenwicht. Lire la suite ⮕

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube Lire la suite ⮕

Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 8.000 mortsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

De 5 à 8 : voici nos bulletins des joueurs de l’Olympic de Charleroi aprèsLes Dogues, à leur affaire dans l’ensemble,se sont imposés 2-1 ce samedi soir. Lire la suite ⮕

Nouveau départ de poids à la zone de police de la Basse-MeuseTrois mois après le départ à la retraite de son chef de corps Alain Lambert, la zone de police de la Basse-Meuse s’apprête à vivre un nouveau départ et pas des moindres. Celui de Stéphane Leclercq, 46 ans, directeur du personnel, de la logistique et de l’appui non opérationnel et secrétaire de la zone de police. Lire la suite ⮕

L'héritier de Dracula ou le fantôme de Berthe: découvrez ces lieux réputés hantés de WallonieNous avons répertorié cinq lieux réputés pour être hantés près de chez vous. Oserez-vous tenter l'aventure ? Lire la suite ⮕