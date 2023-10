Frédéric Janssens directeur du Tourisme au Brabant wallon ? La question n’est pas à l’ordre du jour

La saga du greffier en chef du Parlement wallon a donc pris une nouvelle tournure ce vendredi. Pour rappel, son Bureau a annoncé par communiqué avoir statué par vote secret, et à l’unanimité, sur la sanction qui sera infligée à Frédéric Janssens. Ce Bureau, composé de députés wallons, lui inflige une démission d’office.

Le même jour, le principal intéressé réagissait lui aussi par communiqué, s’étonnant que cette « lourde sanction » a été prise sans que le Bureau du Parlement n’attende : « l’issue d’enquêtes judiciaires qu’il a lui-même souhaitées » « Et qu’il a invoquées pour la justification de ma suspension ».Ira-t-il en appel ? On le saura plus tard.

Belgique Actualités

Lire la suite:

sudinfo_be »

Elections 2024 : le ministre Frank Vandenbroucke sera tête de liste en Brabant flamandLe ministre fédéral de la Santé et des Affaires sociales Frank Vandenbroucke sera tête de liste Vooruit pour la Chambre dans la province du Brabant lors des élections du 9 juin prochain, a-t-il annoncé vendredi lors de la matinale radio de la VRT. Lire la suite ⮕

Zangeres Astrid Stockman en cartooniste Laura Janssens: ‘De liefde of btw-aangiftes: wij kunnen elkaar over alles om hulp vragen’Cartooniste Laura ‘Niet Nu’ Janssens debuteert in november op Streamz met Hamsters. Haar beste vriendin en klassieke zangeres Astrid Stockman kreeg een rolletje in die animatiereeks. ‘Wanneer is er voor het laatst iets afgeschoten tussen ons?’ Lire la suite ⮕

Frédéric François était en séance de dédicace ce samedi à Ville 2 : les fans carolos ont répondu présentCe samedi de 11h30 à 13h30, le chanteur-compositeur italo-belge était à Charleroi, en séance de dédicace pour la sortie de son nouvel album : « On a tous besoin d’aimer » Lire la suite ⮕

Cédric Montulet, le programmateur de spectacles de Cedrole, est le nouveau Prince carnaval d’Amay : « Je suisCédric Montulet, 41 ans, agent d’accueil à l’office du tourisme d’Amay et programmateur de spectacles d’humour, a été choisi pour être le nouveau Prince Carnaval d’Amay. Lire la suite ⮕

Pénurie de places en crèche dans le Brabant wallon : deux communes dans le top 3 des meilleures lotiesLa Ligue de familles a récemment cartographié le nombre de places en crèche dans les 272 communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voici la répartition pour le Brabant wallon. Lire la suite ⮕

Pendant plus d’un an, cette famille du Brabant wallon a sillonné l’Europe et l’Asie en camping-car en donnantIls en ont rêvé, ils l’ont fait. Aurélie, Olivier et leurs deux enfants ont quitté leur maison du Brabant Wallon direction l’aventure. Voyager, vivre au jour le jour, librement et sans contrainte, ou presque… Lire la suite ⮕