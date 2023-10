Frayeur aux Pays-Bas : cet ancien Brugeois victime d’un malaise cardiaque en plein match

Bas Dost, l’ancien attaquant du FC Bruges, s’est effondré pendant le match de son équipe, NEC Nimègue, à l’AZ. Il s’est écroulé dans le rond central. Les joueurs des deux équipes se sont alors mis autour de lui pendant que les médecins intervenaient.Dans la soirée, le directeur général de NEC se voulait rassurant.

« Je pense que Bas a eu de la chance que l’équipe médicale soit arrivée si rapidement », a-t-il déclaré. « Il a déjà parlé à ses équipiers, dans le vestiaire. »« Je vais bien », a ensuite commenté le joueur sur X, ex-Twitter. « L’aide que j’ai reçue sur le terrain a été fantastique. Je suis à l’hôpital maintenant et je me sens bien.

Bas Dost (ex-Club Brugge) zakt in elkaar tijdens wedstrijdVoormalig Club Brugge-aanvaller Bas Dost is zondagavond in het slot van de competitiewedstrijd tussen AZ en NEC, op de tiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie, op het veld in elkaar gezakt. Lire la suite ⮕

Le directeur général de NEC Van Schaik: 'Bas Dost a déjà parlé à ses équipiers'L'attaquant de NEC Nimègue, et ancien joueur du Club Bruges, Bas Dost s'est adressé à ses équipiers dans le vestiaire, en restant assis, peu après s'être effondré lors du match du championnat des Pays-Bas contre l'AZ, dimanche. Le directeur général de NEC Wilco van Schaik l'a annoncé au micro d'ESPN. Lire la suite ⮕