Fraude avec des cryptomonnaies au Luxembourg : deux hommes arrêtés

Dans le Grand-Duché de Luxembourg, deux hommes ont été arrêtés pour suspicion de fraude avec des cryptomonnaies. Leurs victimes, parmi lesquelles des dizaines de Belges, auraient été escroquées pour un montant total de plus de 100 millions d'euros.

