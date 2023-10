Franquin en forme avec Binche avant la réception de Tournai: «Être concentrés et

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

D3A | Manage en déplacement à Couvin pour terminer la première tranche sur une bonne note: «Ça peut être un match piège»

| Les dames de l’Olympic Tournai croient en leurs chances dans le duel au sommet deLindsay Motte et ses équipières se déplacent ce samedi (13h30) à Tchalou qui a également fait un carton plein lors de ses cinq premiers matches. Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobreUne personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat terroriste le 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en Espagne, a indiqué vendredi la police espagnole. Deux personnes d’origine suédoise ont été tuées et une autre a été blessée dans cette attaque à l’arme à feu perpétrée par Abdesalem Lassoued, tué par un tir policier au lendemain des faits. Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat arrêtée en EspagneUne personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat terroriste le 16 octobre à Bruxelles a été arrêtée en... Lire la suite ⮕

Ottignies-Louvain-la-Neuve aura également sa Maison Sport Bien-être : l’ouverture ne saurait tarderLes Maisons Sport Bien-être sont des structures pluridisciplinaires (médicales, sportives et sociales) accueillant toute personne souhaitant bénéficier d’un suivi sur mesure pour commencer ou reprendre une activité physique. Lire la suite ⮕

Le trafiquant de drogue marseillais arrêté à Bruxelles va être remis à la France« Kamel Nabti, alias ’Marteau’, a été arrêté à Bruxelles. Il était recherché pour plusieurs dossiers et depuis la Belgique et les Pays-Bas, il continuait à alimenter en cocaïne le marché marseillais », a précisé cette source. Lire la suite ⮕

| 7 athlètesverviétois sélectionnés par le Gouvernement pour être les ambassadeurs 2023Dans le cadre du projet Wallonie Ambitions Or, plusieurs ambassadeurs ont été choisis par le Gouvernement dans le but de constituer un réseau qui participe au rayonnement de la Wallonie et à la promotion de ses infrastructures sportives. Lire la suite ⮕