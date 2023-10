Frank Vandenbroucke wil zichzelf opvolgen: ‘Hervormingen in gezondheidszorg vragen tijd’

’Gisteren om 14:57Gisteren om 17:24Gisteren om 16:40Jobhoppen voor meer loon werkt... maar niet altijd5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Vooruit speelt Frank Vandenbroucke uit in Vlaams-BrabantFrank Vandenbroucke (Vooruit) zal bij de federale verkiezingen van volgend jaar de Vlaams-Brabantse Kamerlijst trekken. ‘Dat is net beslist, ja, de kogel is door de kerk’, zei Vandenbroucke vrijdagochtend op Radio 1. Lire la suite ⮕

Frank Vandenbroucke gaat Kamerlijst van Vooruit in Vlaams-Brabant trekken: “De kogel is door de kerk”Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat bij de verkiezingen van volgend jaar in juni voor Vooruit de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant. Dat kondigde hij vrijdag zelf aan in een interview op Radio 1. Lire la suite ⮕

Minister Vandenbroucke (Vooruit) wil Ozempic nu toch ook beschikbaar stellen voor mensen met ernstige obesitasDe Taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG heeft woensdag de aanbeveling geformuleerd om het geneesmiddel Ozempic uitsluitend voor te behouden voor patiënten met diabetes type 2 en een aantal mensen met ernstige obesitas. Lire la suite ⮕

Le ministre Frank Vandenbroucke sera tête de liste en Brabant flamandLe ministre fédéral de la Santé et des Affaires sociales Frank Vandenbroucke sera tête de liste Vooruit pour la Chambre dans la province du Brabant lors des élections du 9 juin prochain, a-t-il annoncé vendredi lors de la matinale radio de la VRT. Lire la suite ⮕

Katja Daman neemt ontslag als gemeenteraadsvoorzitter: “Wil spreekbuis van Vooruit worden”Katja Daman (Vooruit) heeft haar ontslag aangekondigd als voorzitter van de gemeenteraad in Sint-Gillis-Waas. Op het einde van de gemeenteraad van donderdagavond kondigde ze aan vanaf volgende maand als raadslid te zullen optreden om de standpunten van haar partij naar voren te brengen. Lire la suite ⮕

Kritiek op anti-tabaksplan van Vandenbroucke: “E-sigaret wordt ten onrechte gelijkgesteld met gewone sigaret”Het anti-tabaksplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wordt positief onthaald, maar er zijn ook punten van kritiek. “Het plan schakelt de e-sigaret op heel veel vlakken gelijk met de sigaret die gerookt en verbrand wordt. Lire la suite ⮕