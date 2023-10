Frank Belmans lijdt “onnodige” nederlaag met Hoogstraten: “Voetballend onze beste match”

Belmans zag zeker geen slecht Hoogstraten aan het werk in Charleroi. “Voetballend was het misschien wel onze beste match van het seizoen tot nu toe”, vertelt de coach van de Rooikens. “We hebben kansen genoeg gehad om minstens één en eigenlijk zelfs de drie punten te pakken tegen toch een ploeg die duidelijk onder zijn waarde staatBelmans zag nog een andere oorzaak van de Hoogstraatse nederlaag. “Laten we zeggen dat de wedstrijdleiding niet bepaald in ons voordeel was.

FC Walem gaat pijnlijk onderuit, maar is wel zeker van eerste periodetitel: “Geen reden om dit nu te vieren”

Gravelride van BK toegevoegd aan toeristische fietsroutesVisit Hoogstraten heeft een gravelride door de grensstreek opgenomen in het aanbod met fietsroutes. Lire la suite ⮕

Inwoners genieten van dorpsfeest op kloostersiteDe kloostersite in de Donckstraat in Meer (Hoogstraten) heeft na een lang traject een nieuwe invulling gekregen. Om dat te vieren, vond zaterdag een dorpsfeest plaats en werd een gedenkplaat onthuld voor de Europa Nostra Award die aan de site is toegekend. Lire la suite ⮕

Match nul et incidents en fin de match à Monceau-Châtelet - Jodoigne : « Ça a dégénéré »Les hommes de Michel Dufour ont confirmé leur coup d’arrêt face à des Jodoignois pourtant peu entreprenants avant une bagarre générale. Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

Un match NBA débarque sur la RTBF tous les samedis soirs : voici le programmeC'est l'une des grosses infos de la rentrée sportive sur la RTBF. On a décidé de mettre les petits plats dans les grands... Lire la suite ⮕