France: 1,2 million de foyers privés d'électricité dont 780.000 en Bretagne

La tempête Ciaran, qui s'est abattue sur l'ouest de la Bretagne puis le Cotentin au cours de la nuit de mercredi à jeudi, 'a provoqué de nombreux dommages sur le réseau public de distribution d'électricité dans le quart nord-ouest du pays (arbres tombés sur les lignes électriques, pylônes et câbles arrachés)', indique dans un communiqué Enedis. Enedis a mobilisé '3.000 salariés et prestataires' qui se tiennent 'prêts à intervenir, dès que les conditions le permettront, pour rétablir au plus vite l'électricité dans les zones impactées', souligne le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

France: la police ouvre le feu pour maîtriser une femme aux propos menaçants dans le RERLa police française a ouvert le feu et grièvement blessé mardi à Paris une femme qui, selon des témoins, tenait des propos menaçants et avait crié 'Allah Akbar' dans un train de banlieue, a appris l'AFP de source policière et auprès du parquet de Paris. Lire la suite ⮕

France : quatre morts dans un accident d’hélicoptère sur l’île de La RéunionLes quatre occupants d’un hélicoptère ont trouvé la mort ce mardi matin sur l’île française de La Réunion dans le crash de l’appareil, a-t-on appris auprès des pompiers. Lire la suite ⮕

Le Kremlin prêt à aider un homme d’affaires russe interpellé en FranceLe Kremlin s’est dit mardi prêt à 'protéger les droits' de l’homme d’affaires russe Alexeï Kouzmitchev. 'Nous... Lire la suite ⮕

France: des étoiles de David taguées sur des immeubles à ParisLe parquet de Paris a indiqué mardi avoir ouvert une enquête après la découverte d'étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'État d'Israël, sur plusieurs bâtiments de la capitale française. Lire la suite ⮕