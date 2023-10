Forfait pour Wasmuël et Jemappes B: «Sans arbitre au match retour, je laisse les

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P4D | Wasmuël se défend face aux accusations après le match arrêté face à Jemappes B: «L’arbitre a indiqué que les débordements avaient eu lieu des deux côtés» D1B| Présent depuis le début du projet, Hedy Chaabi a tout connu aux Francs Borains, mais découvre le statut de remplaçant: «La dure loi du foot»

P2B| Un mois après le drame, le flou règne autour de Sylvain Mathé-Luvagho, victime d’un malaise cardiaque sur le terrain D2 - Le RAEC Mons et sa défense de fer n’ont encaissé que deux buts en neuf matches: «Ce n’est certainement pas le fruit du hasard» headtopics.com

D1B| Présent depuis le début du projet, Hedy Chaabi a tout connu aux Francs Borains, mais découvre le statut de remplaçant: «La dure loi du foot»

Lire la suite:

sudinfo_be »

Flandre: un fournisseur d'électricité introduit un forfait pour les panneaux solairesLe fournisseur d'électricité verte Ecopower, uniquement actif en Flandre, va introduire à partir du 1er janvier un forfait pour ses clients qui détiennent des panneaux solaires et un compteur analogique (pouvant donc tourner à l'envers), a-t-il annoncé fin de cette semaine à sa clientèle. Lire la suite ⮕

L'Anglaise Lauren James forfait en Ligue des Nations à cause d'une commotion cérébraleL'attaquante anglaise Lauren James manquera la double confrontation de Ligue des Nations contre la Belgique en raison d'une commotion cérébrale. Lire la suite ⮕

Sans changement, la dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d’euros en 2024La dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d’euros en 2024, en raison notamment de la hausse des taux... Lire la suite ⮕

Salon de Genève : ce sera sans Mercedes et BMWAprès 4 ans d’absence et la création d’une « franchise » au Qatar, le Salon de Genève revient enfin sur ses terres au printemps prochain. Mais on commence à se demander qui sera là pour le voir… Lire la suite ⮕

Manchester City, super Haaland et un insaisissable Doku poursuivent leur sans faute, Openda et Leipzig assurentManchester City a tardé à se mettre à l'abri mais s'est finalement défait du Young Boys (1-3) mercredi à Berne pour... Lire la suite ⮕

Bon plan : économisez 60 € sur cette friteuse sans huile à double tiroir Domo avec MediaMarktVous aussi, succombez à la praticité et aux saveurs incomparables de la friteuse sans huile familiale Domo Airfryer DO537FR. En ce moment, MediaMarkt l’affiche à 123 € au lieu de 189,95 €. Lire la suite ⮕