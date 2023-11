Forest Swords: un musicien britannique expérimental en tournée à Bruxelles

Van DJ, producteur et compositeur électro Matthew Barnes de Liverpool. Cela a immédiatement donné lieu à une tournée qui l'a également conduit à la salle supérieure de l'AB. Matthew Barnes a utilisé ses enregistrements en studio uniquement comme point de départ et a ajouté de nouveaux accents inattendus à Bruxelles, ce qui a rendu ses beats granuleux plus prononcés et plus percutants que jamais.

Barnes fait partie d'un groupe de musiciens britanniques tout aussi expérimentaux que visionnaires, tels que Four Tet, James Blake, Mount Kimbie et Burial. Ils utilisent principalement des ordinateurs portables, des synthétiseurs, des stations de boucle et des équipements d'effets, et les combinent avec des enregistrements de terrain pour créer des collages sonores stimulants et souvent époustouflants. Chacun a développé son propre langage sonore et opère en première ligne de la musique électronique. Forest Swords est devenu non seulement un remixeur très demandé, qui a laissé sa marque sur des morceaux de Björk, Anohni ou These New Puritans et a collaboré avec l'artiste multimédia américain How to Dress Well





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Attentat terroriste à Bruxelles : DéFI demande d’envisager la reconstitution d’un parquet unique Bruxelles-HalDéFI demande d’envisager la reconstitution d’un parquet unique pour l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde, fait savoir le parti amarante mardi dans un communiqué signé par la députée Sophie Rohonyi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Attentat terroriste à Bruxelles: le CSJ lance une enquête sur le parquet de BruxellesLe Conseil supérieur de la Justice (CSJ) entame une enquête sur le fonctionnement du parquet de Bruxelles après les manquements dans le dossier du terroriste ayant tué deux personnes lundi dernier à Bruxelles, annonce-t-il lundi soir.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

La Fédération Wallonie-Bruxelles valide 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à BruxellesLe gouvernement de la Fédération a validé jeudi le résultat d’un appel à projets qui permettra de créer plus de 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à Bruxelles, et éliminer ainsi les zones en tension démographique pour les écoles.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Bruxelles : Un conducteur fantôme arrêté à l’issue d’une course-poursuite à BruxellesEn raison de l’incident, le tunnel du Cinquantenaire a été fermé à la circulation en direction du centre-ville.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

'Music City Hall' propose 18 concerts gratuits à l’Hôtel de ville de BruxellesLa 6e édition de 'Music City Hall' se déroulera le 12 novembre prochain à l’hôtel de ville de Bruxelles, a annoncé...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »