football- coupe de belgique- union saint-Gilloise-Meux (Mercredi 15h) : Retour aux sources pour le gardien

Basket (Coupe AWBB 3X3): du beau monde pour la finale organisée à Natoye avec 5 équipes masculines et 3 féminines Tous les résumés des matches de ce week-end en P4 Namur: trois premiers points pour Lesve-Arbre B, Hastière est inarrêtable, l’entraîneur de Pessoux Jean-Philippe Set-Marie fustige les conditions d’entraînement

Tous les résumés des matches de ce week-end en P2 Namur: Wépion et Rhisnes se neutralisent dans le choc de P2A, «Cela fait cinq fois qu’on est mené à domicile et cinq fois qu’on gagne» à Eghezée, «On a réalisé une entame de partie médiocre» à Petigny headtopics.com

«Un joueur a sorti un couteau», «Quatre voitures de police sont arrivées pour calmer tout le monde», «L’un de nos gamins a reçu une bouteille sur la tête par un supporter»: le récit hallucinant du match arrêté entre Auvelais et Denée

Deux voitures sur le toit à Suarlée et à Meux après des embardéesLes routes namuroises ont été le théâtre de plusieurs accidents ce week-end. Lire la suite ⮕

Rochefort s’impose sans trembler face à Meux dans le derby: «On n’avait pas l’UnionDans ce derby avec quatre «premières» à signaler, c’est Rochefort qui s’est imposé. Un succès facilité par l’exclusion rapide d’Adam. L’Union Saint-Gilloise attend désormais les Verts alors que Rochefort réalise un beau 21 sur 30. Lire la suite ⮕

Manu Valoir (Stockay)avant d’affronter les U23 de l’Union Saint-Gilloise: «Rester focus sur notre plan deStockay vient de réaliser un 6/6 qui lui permet d’occuper méritoirement le haut du classement d’une série dans laquelle toutes les rencontres sont âprement disputées. Lire la suite ⮕

L’Union remonte Westerlo et aligne un sixième succès de rangL’Union Saint-Gilloise a surmonté un début de match compliqué et un but de retard pour s’imposer contre Westerlo... Lire la suite ⮕

Anthony Moris, le capitaine de l’Union : « Il y a une force tranquille au sein de l’équipe »Anthony Moris, le gardien et capitaine de l’Union Saint-Gilloise, était très satisfait après la victoire des siens à Westerlo (1-3). Lire la suite ⮕

– Division 3A ACFF : D3 - Le Symphorinois en progrès, son ailier Taha Es-Shimi aussi: «Malgré laContre Perwez, dimanche (15h), les Bleus entendent reproduire la solide prestation livrée à Jodoigne. Mais avec la victoire au bout. Lire la suite ⮕