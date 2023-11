football-1/16e de finale de coupe de belgique : Plus de 1200 Meutis au Parc Duden, une fête pour toute une

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Coupe de Belgique | Gauthier Smal, un but pour l’Histoire et comme Nacer Chadli face à l’Union Saint-Gilloise : «Une émotion de dingue !» (les interviews et l’ambiance en vidéo) Les réactions des joueurs de Meux après leur match de folie contre l’Union Saint-Gilloise : «Marquer, cela change tout» (interview en vidéo)

Basket (Eurocup): les matches face aux Israéliennes de Ramla définitivement annulés, Namur Capitale est à une victoire de la qualification Les réactions des joueurs de Meux après leur match de folie contre l’Union Saint-Gilloise : «Marquer, cela change tout» (interview en vidéo)

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2023, Leipzig éliminé en 16e de finale par WolfsburgTenant du titre, le RB Leipizig a été éliminé de la Coupe d'Allemagne par Wolfsburg (1-0) dès les seizièmes de finale, mardi à la Volkswagen Arena. Leipzig, pour qui Loïs Openda était aligné, a joué en infériorité numérique à partir de la 56e minute. Lire la suite ⮕

Bilan mitigé des croisières sur la Meuse à Visé cet étéDurant l’été dernier, les croisières sur la Meuse à Visé ont attiré un peu plus de 1200 personnes en juillet et août. Un chiffre en nette diminution par rapport à celui de 2022. Lire la suite ⮕

Les prix des denrées alimentaires progressent plus que l’inflationCette hausse est d'autant plus marquée dans les pays les plus pauvres ou en développement, puisque 60 à 80% d'entre eux, selon les catégories, voient les Lire la suite ⮕

Retrouvez plus de 25 photos de qualité professionnelle du derby Ciney-TaminesVoici notre galerie photos du match Ciney-Tamines disputé ce week-end. Lire la suite ⮕

Il y a de plus en plus de SDF à Couvin : «Les outils sont là, mais il faut que les personnes veuillent changerLa question du sans-abrisme est récurrente ces dernières années à Couvin et s’amplifie même. Quinze SDF ont investi le site de Saint-Germain et d’autres campent dans l’entité. L’engagement d’un éducateur de rue a été proposé par l’ASBL Le Répit. Lire la suite ⮕

Les plus grands champions de catch sont venus en découdre samedi à VirtonLa World Catch League, ligue belge de catch, a fait escale en Gaume, à Virton. Les meilleurs catcheurs se sont produits devant de nombreux fans. Aaron Rammy et DarkMondo, deux des stars de la soirée, nous racontent les spécificités de ce type de catch. Lire la suite ⮕