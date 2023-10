Flessenverbod opgeheven: eerste weekend terug cava drinken op Vogelmarkt

De klanten die graag wat bubbels drinken op de Vogelmarkt zijn blij.Magazijn omgetoverd tot griezellabyrinth: Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar

Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten” Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”Minister Verlinden: “Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕

Antwerpse schepen Annick Deridder vindt zeldzame mammoetkies: “Een echt wow-gevoel”De Antwerpse schepen van Haven en de Stadsontwikkeling Annick Deridder (N-VA) verzamelt al sinds haar kindertijd fossielen. Afgelopen weekend vond ze na lang zoeken op haar eerste mammoetkies. Een zeldzame vondst, want mammoetresten komen niet vaak voor aan de Belgische kust. Lire la suite ⮕

Wezenbergzwembad barst uit zijn voegen tijdens negende Nacht van de WaterpoloDe negende editie va de Nacht van de Waterpolo bracht in totaal 25 teams tegenover elkaar in het bad en zorgde voor heel wat ambiance in en uit het water. Het organiserende Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis Antwerpen ziet het evenement jaarlijks groeien. Lire la suite ⮕

“Hamas-kopstukken die gewapende paragliders en duikers naar Israël stuurden zijn gedood”Het Israëlische leger heeft twee kopstukken van Hamas gedood. Dat bevestigen de Israëlische legerleiding en een Israëlisch beveiligingsagentschap. Het zou gaan om het hoofd van het luchtcommando, Asem Abu Rakaba en het hoofd van Hamas’ marine-eenheid. Die laatste voerde deze week nog het commando over een infiltratiepoging van op zee. Lire la suite ⮕