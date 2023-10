Fietsster gaat over de kop na aanrijding met auto

Op het kruispunt van de Koolputstraat met Donckhof in Beveren gebeurde donderdag rond 16 uur een ongeval. Een autobestuurder die linksaf wou slaan om een parking op te rijden, kwam in aanrijding met een fietsster. De fietsster ging over de kop en kwam ten val. Het slachtoffer werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefd Ronald De Somviele niet langer trainer van KSK Kallo: “Geen zin om een ploeg te zien voetballen in een concept waar ik niet achter sta”

“Ook als muzikant ga je best diep”: Pieter Peirsman leidt Scheldejeugd Temse eerst nog naar zege om straks weer op tournee te gaan met Hooverphonic Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie” headtopics.com

Pasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: “Met een gelijkspel schiet niemand iets op” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

“Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

Vrouwen Asterix Avo Beveren staan na nieuwe zege op zucht van kwalificatieDe vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben ook hun tweede wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League gewonnen. De Waaslanders versloegen het Tsjechische PK Brno met 3-0 (25-11, 25-14, 25-17). Lire la suite ⮕

Asterix Beveren profite de la victoire de Blaj pour rejoindre la phase de poulesAsterix Beveren est assuré de se hisser en phase de poules de la Ligue des Champions féminine de volleyball grâce à son succès 3-0 face au club tchèque de Brno (25-11, 25-14, 25-17) et à celui de Blaj face à Zagreb 3-2 (21-25, 25-21, 26-28, 25-15, 15-13). Lire la suite ⮕

Asterix Beveren termine la phase de qualifications invaincuAsterix Beveren a conclu le second tour qualificatif de la Ligue des Champions féminine de volleyball invaincu suite à une victoire 0-3 face au club roumain d'Alba Blaj (20-25, 20-25, 19-25), jeudi à Veza en Roumanie. Lire la suite ⮕

Asterix Avo Beveren grijpt groepswinst in CL na winst tegen Alba BlajAsterix Avo Beveren is ongeslagen groepswinnaar geworden in de tweede kwalificatieronde van de CEV Champions League. De Waaslanders versloegen op de slotdag het als topfavoriet gestarte Alba Blaj met 3-0 (25-20, 25-20, 25-19). Iris Vos was met 21 punten het meest trefzeker in deze wedstrijd. Lire la suite ⮕

Zwijndrecht voegt zich bij fusiegemeente met Beveren en KruibekeDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond beslist dat de gemeente zich vanaf 2025 bij de nieuwe fusiegemeente met Beveren en Kruibeke zal voegen. Lire la suite ⮕

DISCUSSIE. Wat vind jij van de fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke?Zwijndrecht kan in 2025 fuseren met buurgemeentes Beveren en Kruibeke. De gemeenteraad heeft donderdagavond een principebeslissing goedgekeurd om de fusiegesprekken op te starten. Een wisselmeerderheid maakte die beslissing mogelijk. Lire la suite ⮕