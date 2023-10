Fietser raakt lichtgewond bij aanrijding

Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie”Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdHet ene ‘Westel’ is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titel

Het betoverende kerstspektakel Kerstmagie, georganiseerd door productiehuis Historalia van prins Simon de Merode, strijkt in december 2023 opnieuw neer in 6 kastelen in Vlaanderen. Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …De tijdelijke tentoonstelling The Exploded View Beyond Building sluit haar deuren op Kamp C in Westerlo.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseSportarts Tom Teulingkx kijkt nauwlettend toe op zijn sportieve kinderen: “Ziek zijn en sporten, dat gaat niet samen” headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

Met regeerakkoord lijkt Spaanse premier zichal schrap te zetten voor nieuwe verkiezingenMet een 35 urenweek als kers op een nieuw regeerakkoord tussen de linkse partijen, lijkt de Spaanse premier Pedro Sánchez meer te gokken op een nieuwe verkiezingscampagne dan op een nieuwe regering.