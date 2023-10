Fietser en auto botsen

Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie”Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdKunstenares Anita Fleerackers toont impressie van tentoonstelling in VenetiëPop-up Europa strijkt neer in buurgemeenten: “Allerlei activiteiten om EU dichterbij te...

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Nick De Pré (30) legt eed af als nieuwe algemeen directeur in Lille: “Ik wil organisatie nog mooier maken”

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseMX for Kids leert jeugd van 6 tot 12 motorcrossen: “Een voetballer blijft liggen als hij valt, een motorcrosser staat weer recht” headtopics.com

Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Fietser raakt lichtgewond bij aanrijdingEen fietser en een auto kwamen donderdagavond om 18.52u met elkaar in botsing op de Boerenkrijglaan in Westerlo. De 20-jarige fietser liep daarbij lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis overgebracht. De 30-jarige automobilist bleef ongedeerd.

Kunstenares Anita Fleerackers toont impressies van tentoonstelling in VenetiëKunstenares Anita Fleerackers uit Gierle (Lille) mocht onlangs deelnemen aan een belangrijke kunstbeurs in het Italiaanse Venetië. In haar thuisbasis op Hemeldonk geeft ze dit weekend een impressie van een aantal kunstwerken tijdens Terug uit Venetië.

Pop-up Europa strijkt neer in buurgemeenten: "Allerlei activiteiten om EU dichterbij te brengen"Pop-up Europa strijkt van vrijdag 3 november tot en met vrijdag 15 december neer in Kasterlee en Lille. Tijdens die periode organiseren de provincie Antwerpen en de gemeentebesturen van Kasterlee en Lille allerlei gratis activiteiten om de Europese Unie (EU) wat dichter bij de inwoners te brengen.

Nick De Pré (30) legt eed af als nieuwe algemeen directeur in Lille: "Ik wil organisatie nog mooier maken"Nick De Pré (30) uit Ranst legde woensdagavond op de gemeenteraad van Lille de eed af als nieuwe algemeen directeur van de gemeente Lille. Vanaf 1 januari 2024 komt de algemeen directeur officieel in functie.

Heggestoempers pakken weer uit met herfstveldtoertochtWielertoeristenclub De Heggestoempers uit Poederlee (Lille) nodigt op zondag 29 oktober mountainbikers uit voor de herfstveldtoertocht. De start en aankomst bevinden zich aan de voetbalterreinen van KVC Lille United aan de Heggelaan in Poederlee.

Les rues Dieudonné Defrance, Armand Rassenfosse et l'avenue de Lille à Liège concernées par des travaux deDans le cadre du chantier du tram de Liège, la pose d'asphalte sera réalisée en plusieurs phases rue Dieudonné Defrance, rue Armand Rassenfosse et avenue de Lille du mardi 31 octobre au vendredi 17 novembre 2023.