Festivalbezoeker krijgt duw en neemt persoon in wurggreep

De feiten speelden zich af op 30 juli 2022 in de moshpit voor het podium. “Mijn cliënt kreeg een duw en botste daardoor tegen D.”, zei de advocaat van het slachtoffer. “Die reageerde agressief met eerst een vuistslag in het gezicht en nadien nam hij mijn cliënt in een wurggreep. De security moest tussenbeide komen en voerde D. weg. Een onafhankelijke getuige bevestigde bevestigde de vuistslag en de wurggreep.” Het slachtoffer verloor even het bewustzijn en was acht dagen werkonbekwaam.

Meester Roel Augustyns vroeg om D. vrij te spreken wegens twijfel. “Nadat bij de politie een klacht werd ingediend, zijn eerst vijf subjectieve getuigen gehoord en daarna pas mijn cliënt. Bovendien vonden die verhoren meer dan twee maanden na de feiten plaats. Het zijn geen getuigenverklaringen, want het gaat telkens om personen die het van horen zeggen hebben vernomen. De security is niet verhoord en er zijn geen camerabeelden bekeken. Een objectief onderzoek is niet gebeurd.

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven”In een tot de nok gevulde Sint-Petruskerk en sporthal van het Sint-Jorisinstituut in Bazel werd zaterdagochtend afscheid genomen van Tuur Ceulemans. De zestienjarige jongeman overleed vorige week donderdag aan de gevolgen van een bacteriële hersenvliesontsteking. Lire la suite ⮕

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen. Lire la suite ⮕

ChatGPT: wat krijg ik voor die ‘Plus’?Wie de nieuwste en beste versie van ChatGPT wil gebruiken, kan een ChatGPT Plus abonnement nemen. Wat krijgt u dan extra, en loont het de moeite? Lire la suite ⮕

Uitzonderlijk: orka gespot voor de kust van KoksijdeEen mannetjesorka werd zondagvoormiddag gespot voor de kust van Koksijde. Het is erg uitzonderlijk dat een orka voor onze kust opduikt. Lire la suite ⮕

Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienDe ‘duivelskomeet’, met ‘hoorns’ en een heuse ijsvulkaan, is mogelijk in april 2024 met het blote oog te zien. 12P/Pons-Brooks zal na zo’n 70 jaar weer langs de aarde scheren op een afstand van 232 miljoen kilometer, maar wetenschappers verwachten dat hij goed te zien zal zijn. Lire la suite ⮕

Mannetjesorka gespot voor Belgische kustVoor de Belgische kust zwemt sinds zondagochtend een mannetjesorka. Het is de allereerste bevestigde waarneming van een orka voor onze kust. Lire la suite ⮕