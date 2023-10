Fem van Empel va mener la sélection des Pays-Bas

Van Empel sera entourée de Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Aniek van Alphen et. Annemarie Worst.

Chez les messieurs, les Néerlandais aligneront Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar et Ryan Kamp. Van Empel fait figure de grande favorite pour décrocher le titre continental la semaine prochaine. La Néerlandaise a remporté les cinq courses dont elle a pris le départ cette saison dont la manche de Coupe du monde de Maasmechelen dimanche.

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf.

Le directeur général de NEC Van Schaik: 'Bas Dost a déjà parlé à ses équipiers'L'attaquant de NEC Nimègue, et ancien joueur du Club Bruges, Bas Dost s'est adressé à ses équipiers dans le vestiaire, en restant assis, peu après s'être effondré lors du match du championnat des Pays-Bas contre l'AZ, dimanche. Le directeur général de NEC Wilco van Schaik l'a annoncé au micro d'ESPN.

