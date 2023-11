Fem van Empel gagne le cross du Koppenberg chez les dames

Van Empel s'est isolée en tête après trois minutes et a d'emblée creusé l'écart. Elle s'est imposée avec 1:49 d'avance sur Betsema et 2:05 sur Kay au général. 'C'était un cross très difficile', a commencé Van Empel. 'J'ai dû pousser fort sur les pédales, j'ai essayé de développer beaucoup de puissance, mais j'ai quand même eu du mal à avancer.

'Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse de n'avoir dû courir que trois tours', a confié la Néerlandaise. 'C'était vraiment très lourd. Tu ne pouvais jamais pédaler doucement, sinon tu tombais. Il s'agit maintenant de récupérer aussi vite que possible. Une nouvelle journée arrive, une autre course avec l'Euro', a expliqué Van Empel.

Cyclocross : Fem Van Empel parfait sa préparation pour l’Euro en s’imposant à OudenaardeEt une victoire de plus pour Fem Van Empel en cyclocross ! La coureuse Néerlandaise a remporté le Koppenbergcross à... Lire la suite ⮕

Cyclocross : Fem Van Empel s'impose avec des écarts monstrueux sur ses adversaires à OudenaardeEt une victoire de plus pour Fem Van Empel en cyclocross ! La coureuse Néerlandaise a remporté le Koppenbergcross à... Lire la suite ⮕

Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee BOf de wedstrijd nu zoals gewoonlijk om 13u40 begint of door het bekervoetbal van vanmiddag zoals vandaag om 11u50: er staat voorlopig geen maat op Fem van Empel. De wereldkampioene liet op en rond de Koppenberg de verzamelde concurrentie al na twee minuten achter en reed op het loodzware parcours solo naar de zege. Lire la suite ⮕

Na amper twee minuten was ze al ribbedebie: Fem van Empel wint ook Koppenbergcross met grote overmacht, twee BOf de wedstrijd nu zoals gewoonlijk om 13u40 begint of door het bekervoetbal van vanmiddag zoals vandaag om 11u50: er staat voorlopig geen maat op Fem van Empel. De wereldkampioene liet op en rond de Koppenberg de verzamelde concurrentie al na twee minuten achter en reed op het loodzware parcours solo naar de zege. Lire la suite ⮕

“Jolien zal met mij naar boven rijden op de Koppenberg”: Jolisa Verschueren eert haar zus in de wedstrijd dieAls woensdag om 11.50 uur de dames aan hun editie van de Koppenbergcross beginnen, zal dat vooral voor Jolisa Verschueren (24) een emotioneel moment zijn. Ze is de jongere zus van Jolien Verschueren, de tweevoudige winnares van deze cross die twee jaar geleden op 31-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Lire la suite ⮕

Tom Meeusen won tien jaar geleden op de Koppenberg: “Een prestigieuze zege die in mijn top drie staat”Elke veldrijder wil graag een overwinning in de Koppenbergcross op zijn palmares zien staan. Tom Meeusen triomfeerde exact tien jaar geleden op de Bult van Melden. Niet zonder enige trots blikt hij nog eens terug op die editie van 2013. Ook over zijn onverwachte comeback wil hij wel iets kwijt. Lire la suite ⮕