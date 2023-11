Fellaini fêté pour son dernier match à domicile avec Shandong

Ce samedi, le Shandong Taishan affrontait Henan pour la dernière journée de la Super League chinoise. A cette occasion, Marouane Fellaini a été fêté par son club puisqu’il s’agissait de sa dernière rencontre à domicile avec Shandong, qui s’est imposé 5-1. Une rencontre que l’ancien Diable Rouge n’a cependant pas disputée puisqu’il était suspendu. Shandong était également déjà assuré de terminer à la deuxième place. Il a toutefois reçu des fleurs et un maillot encadré avant la rencontre.

'Une superstar à son arrivée, une légende à son départ', pouvait-on lire sur le site du club qui invitait les supporters à acclamer une dernière fois leur capitaine. 'Ces dernières années, Fellaini a toujours enflammé l’atmosphère de notre stade avec ses buts et ses victoires. Pour ce dernier match, saluons-le par des applaudissements et des acclamations'. Et les fans n’ont pas manqué l’occasion puisqu’ils avaient préparé un tifo à l’effigie de l’ancien Diable Rouge. En conférence de presse, le coach de Shandong, Choi Kang-hee, avait évoqué vendredi que la fin de l’aventure chinoise serait synonyme de fin de carrière pour Marouane Fellaini qui fêtera ses 36 ans le 22 novembre prochain : 'Je respecte sa décision de prendre sa retraite, même si je la regrette un peu. C’est un très grand joueur'. Mais du côté du joueur, il n’est pas question de retrait

