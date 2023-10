Felice Mazzù, privé de plusieurs cadres, avant l’entrée en lice du Sporting de Charleroi en Coupe de Belgique

Trois jours après son revers à Eupen, le Sporting de Charleroi se déplacera à Tessenderlo pour son entrée en lice en Coupe de Belgique, ce mardi à 20h30. Pour ce rendez-vous « important pour le club depuis toujours et encore plus dans la situation actuelle », Felice Mazzù sera privé de plusieurs joueurs importants. Ainsi, Mbenza, Morioka, Zorgane et Marcq sont sur la touche pour ce premier duel de la semaine.

On prend cette équipe autant au sérieux que si c’était face à une formation de D1. Tessenderlo joue sur synthétique donc on s’est entraîné sur le très bon synthétique qu’on a à Marcinelle lors des deux dernières séances. Il y a deux manières d’aborder ce match : soit de se dire que c’est une formation inférieure et que ça ira, soit de respecter l’adversaire et de faire comme on prépare toujours.

Felice Mazzu : 'Un coup d’arrêt après deux belles victoires'Après deux victoires convaincantes face au RWDM et à l’Antwerp, Charleroi s’est incliné contre Eupen malgré une... Lire la suite ⮕

Dominant Sporting Du Pays De Charleroi te sterk voor Cappellen FCSporting Du Pays De Charleroi probeerde zondag de controle te krijgen over de wedstrijd tegen Cappellen FC. Dat leidde tot een 0-3 zege. Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Zèbres veulent poursuivre sur leur lancée (direct à 18h15)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Pandas prennent l’avantage juste avant la pause (direct, 1-0)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Pandas font le break grâce à Mohwald (direct, 2-0)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Pandas font le break grâce à Mohwald (direct, 2-0)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕