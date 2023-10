Federale regering wil groene investeringen tot 40 procent aftrekbaar maken

De regering-De Croo wil honderden ­miljoenen federale euro’s die naar bedrijfssteun gaan, toespitsen op enkel groene investeringen. Dat schrijftOndernemers of ­bedrijven die ­opstarten of uitbreiden, kunnen een deel van die investeringskosten ­aftrekken van hun winst, waardoor ze minder belastingen betalen.

In zijn fiscale hervormingsplan stelde minister van Financiën ­Vincent Van Peteghem (CD&V) een radicale hervorming en vergroening van de investeringsaftrek voor. Dat plan sneuvelde voor de zomer, maar de regering wil doorzetten met dit specifieke dossier, vernam De Tijd. Over de principes zijn de regeringspartijen het eens. Het enige probleem: de MR vindt dat de vergroening veel te ver gaat.Het plan-Van Peteghem bestaat uit drie pijlers.

Voor de tweede pijler komen vier types investeringen in aan­merking: investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, de aankoop van emissievrije vervoersmiddelen zoals elektrische bestel- en vrachtwagens, andere milieuvriendelijke inves­teringen zoals zuiniger water­systemen, en groene digitale investeringen zoals software die het energieverbruik monitort.Maar de MR verzet zich dus tegen die verregaande vergroening. headtopics.com

