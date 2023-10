FC Merksem verslaat Zandvliet

Er werd een vroege voorsprong genomen door de thuisploeg via Mohammed Zekhnini na 22 minuten. Kevin Van Schaverbeke bracht in de 33ste minuut FC Merksem op 2-0. Een tweede gele kaart in de 33ste minuut betekende het einde van de wedstrijd voor Ray Mensah van Zandvliet. Zekhnini bracht in de 41ste minuut de thuisploeg op een grotere voorsprong. Twee minuten later bouwde FC Merksem de voorsprong uit naar 4-0. Van Schaverbeke passeerde nog een keer de doelman.

FC Merksem speelt de volgende wedstrijd thuis tegen Nieuwmoer. De teams staan op zondag 5 november om 15 uur tegenover elkaar. Zandvliet neemt het zaterdag 4 november om 19 uur thuis op tegen Achterbroek.

In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Van vrijdag 8 december tot en met zondag 7 januari zijn de Winter Wonder Weken terug! Ook dit jaar strijkt het winterdorp neer op de Solftplaats neer.Zandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten van den Akker (54) uit Berendrecht ligt al sinds februari in het Universitair Ziekenhuis (UZA) in Edegem. Ze kroop door het oog van de naald nadat ze dreigde te stikken ten … Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten. Lire la suite ⮕

Honderden lopers griezelen op de Halloween Survival Run in MerksemWie zin had om de herfstvakantie griezelend te starten kon zaterdag deelnemen aan de Halloween Survival Run. In het Fort van Merksem verzamelden honderden lopers voor het griezelig hindernissenparcours. Lire la suite ⮕

Beerschot-aanvaller Thibaud Verlinden probeert zondag te scoren tegen Dender, waar zijn papa Dany Verlinden keThibaud Verlinden (24) is ook dit seizoen een van de absolute smaakmakers bij Beerschot. Zondag speelt hij voor het eerst in zijn carrière tegen de ploeg van zijn vader Dany (60). De voormalige doelman van Lierse, Club Brugge en de nationale ploeg is sinds vorige zomer keeperstrainer bij Dender. Lire la suite ⮕

Muizen verliest thuis met een doelpunt verschil van LeestLeest won zondag met 2-3 de uitwedstrijd tegen Muizen. Lire la suite ⮕

Wavria B verslaat SC Duffel BZondag won Wavria B haar thuiswedstrijd tegen SC Duffel B. De wedstrijd eindigde op 3-1. Lire la suite ⮕

Berendrecht wint thuis van Aartselaar, mede dankzij twee treffers ArbiBerendrecht versloeg Aartselaar met 3-1 op zondag. Lire la suite ⮕